رسميا - قناة الزمالك تعلن رحيل كارتيرون.. وكواليس جلسة المدرب مع مرتضى

كشفت قناة الزمالك كواليس رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن القلعة البيضاء.

وأعلنت قناة الزمالك رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما طلب ذلك من مرتضى منصور رئيس النادي.

وقالت قناة الزمالك: "كارتيرون طلب مقابلة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين وعندما اجتمع به طلب من الرحيل".

وأضافت "مرتضى منصور تفاجأ من طلب كارتيرون وسأله لماذا يريد الرحيل وأخبره المدرب الفرنسي أنه اتخذ القرار بالرحيل وعلى أتم استعداد لدفع الشرط الجزائي فورا".

وتابعت "مرتضى منصور طلب من كارتيرون التمهل والتفكير مرة أخرى وأنه سيلبي طلباته إذا كان لديه طلبات وأنه سيعود له بعد ساعة ليعرف قراره النهائي".

وأتمت "وبالفعل تواصل معه مرتضى منصور بعد ساعة لكن كارتيرون أخبره أنه مصمم على الرحيل من الزمالك".

وقاد كارتيرون الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون المدير الفني للزملك أبلغ إدارة النادي برغبته في فسخ التعاقد وتسديد قيمة الشرط الجزائي. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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