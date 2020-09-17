الجونة يرد عبر في الجول على "توقيع أحمد حمدي لـ بيراميدز"

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 21:36

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي - الزمالك - الجونة

رد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير نادي الجونة على التقارير التي خرجت مؤخرا حول وجود مفاوضات بين أحمد حمدي ونادي بيراميدز، بل و"إتمام الصفقة"، وفقا للتقارير.

وقال نادر شوقي: "غير صحيح على الإطلاق ما يُقال".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بشكل مبدئي، كيف سيكون هناك جلسة مفاوضات بين بيراميدز واللاعب وهو من الأساس في مدينة الجونة ولا يغادرها؟".

أخبار متعلقة
سموحة يصعب مهمة الجونة بالفوز بثنائية الجونة يوجه الشكر إلى بيدرو.. ورضا شحاتة يقود الفريق لنهاية الموسم العقدة مستمرة.. الجونة يُسقط بيراميدز ويقدم خدمة جليلة لـ الزمالك والمقاولون الجيش يحقق ثاني أكبر انتصاراته هذا الموسم ويكرم ضيافة الجونة برباعية

وتابع "هناك شرط جزائي في عقد أحمد حمدي ينص على عدم بيعه محليا إلا لـ الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا خرج أحمد حمدي للاحتراف الأوروبي وعاد من جديد لـ مصر، وقتها أيضا لن يُباع إلا عن طريق الأهلي وفقا لشروط العقد".

وأشار "ولذلك من المستحيل أن ينتقل لـ بيراميدز أو أي فريق آخر من الأساس".

أحمد حمدي صاحب الـ 21 عاما انتقل لـ الجونة قادما من الأهلي الصيف الماضي في صفقة بيع نهائي.

ولعب صانع ألعاب الجونة 19 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

اقرأ أيضا:

كارتيرون يتهم الزمالك بتعطيل سفره

أحمد مرتضى يرد على كارتيرون: أنت هارب

في الدوري الجونة الأهلي أحمد حمدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي – المصري يعلق على عدم احتساب ركلة جزاء أمام الطلائع "الفار تحول لوسيلة لتحقيق العدالة لفرق بعينها" 14 دقيقة | الدوري المصري
نادي جيمس الأسبق: الكولومبي انتقل من ريال مدريد إلى إيفرتون مجانا! 16 دقيقة | أوروبا
الجونة يرد عبر في الجول على "توقيع أحمد حمدي لـ بيراميدز" 20 دقيقة | مصر
جوتسه: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. ولا أبحث عن المال 31 دقيقة | أوروبا
رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: المصري لم يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش 44 دقيقة | الدوري المصري
صن: صلاح واجه ثقبا في إطار سيارته.. وتفاصيل لطيفة لعملية إنقاذه 59 دقيقة | المحترفون
عودة هاشم وأحمد أيمن لتدريبات الإسماعيلي.. واستمرار تأهيل صادق والمحمدي ساعة | الدوري المصري
رسميا – تمهيدا لانتقاله إلى أمريكا.. إيجوايين ينفصل عن يوفنتوس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك