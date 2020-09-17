الجونة يرد عبر في الجول على "توقيع أحمد حمدي لـ بيراميدز"

رد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير نادي الجونة على التقارير التي خرجت مؤخرا حول وجود مفاوضات بين أحمد حمدي ونادي بيراميدز، بل و"إتمام الصفقة"، وفقا للتقارير.

وقال نادر شوقي: "غير صحيح على الإطلاق ما يُقال".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بشكل مبدئي، كيف سيكون هناك جلسة مفاوضات بين بيراميدز واللاعب وهو من الأساس في مدينة الجونة ولا يغادرها؟".

وتابع "هناك شرط جزائي في عقد أحمد حمدي ينص على عدم بيعه محليا إلا لـ الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا خرج أحمد حمدي للاحتراف الأوروبي وعاد من جديد لـ مصر، وقتها أيضا لن يُباع إلا عن طريق الأهلي وفقا لشروط العقد".

وأشار "ولذلك من المستحيل أن ينتقل لـ بيراميدز أو أي فريق آخر من الأساس".

أحمد حمدي صاحب الـ 21 عاما انتقل لـ الجونة قادما من الأهلي الصيف الماضي في صفقة بيع نهائي.

ولعب صانع ألعاب الجونة 19 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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