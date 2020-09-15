خبر في الجول – الزمالك يستقر على بديل كارتيرون

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 20:49

كتب : فادي أشرف

باتريس كارتيرون - الزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا لباتريس كارتيرون الذي طلب عدم إكمال مهمته مع الفريق.

يتولى طارق يحيى مهمة تدريب الزمالك مجددا بشكل مؤقت خلفا لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طارق يحيى سيعاونه في مهتمه الجديدة مع الزمالك مدحت عبد الهادي الذي سيشغل منصب المدرب العام.

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وسيتواجد كذلك أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني حيث يتولى منصب المدرب.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم كارتيرون باعتذار لإدارة الزمالك اليوم الثلاثاء عن عدم إكمال مهمته مع الفريق.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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