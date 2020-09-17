بيان من برشلونة للتعليق على سحب الثقة من بارتوميو

أصدر برشلونة بيانا اليوم الخميس للتعليق على الحملة التي قادها عضو النادي جوردي فاري لسحب الثقة من رئيس البلوجارنا جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.

وجاء البيان كالتالي:

اليوم قام العضو جوردي فاري بعمل تصويت ضد مجلس إدارة برلونة وسلم توقيعات لسحب الثقة منهم.

تم إجراء فرز للأصوات وإحصاء إجمالي 20 ألف و687 صوتا.

يخضع التصويت على إجراءات المادة 55 من قانون نادي برشلونة الأساسي.

المادة 55.1: الطرف المتأثر بالتصويت هو مجلس الإدارة.

المادة 55.2: يزيد عدد التصويت على 15% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

المادة 55.3: تُسلم تلك التوقيعات خلال 14 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي الذي تم عمل التصويت فيه.

المادة 55.4: بداية من الآن تم تحديد 10 أيام عمل لتشكيل لجنة لفحص التوقيعات مكونة من عضوين من مجلس إدارة برشلونة ومندوب من اتحاد الكرة الكتالوني.

بمجرد مراجعة التصويت يجب خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل التحقق من أن الأوراق تفي بالمتلطبات التي تخضع لها.

ويجوز لمجلس الإدارة إبطال أي أوراق تصويت غير معتمدة بشكل كاف ويمكنه إجراء أي استفسارات ضرورية للتحقق من صحتها.

إن تم استيفاء جميع المتطلبات فسيتم الإعلان عن صلاحية التصويت ويلتزم مجلس إدارة برشلونة بالدعوة لإجراء تصويت آخر والذي يجب حدوثه في فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20.

إن لم يتم استيفاء المتطلبات فسيتم رفض التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة.

ماذا يعني كل ذلك؟

برشلونة سيبدأ فحص أوراق التصويت ويتأكد من صحتها وعدم وجود تزوير في التوقيع وأن من صوت بالفعل هم أعضاء في النادي.

إن تجاوز عدد المصوتين 16 ألف و520 صوتا فسيتم الدعوة لتصويت لسحب الثقة بالفعل.

إن لم يتجاوز عدد الأصوات الصحيحة ذلك الرقم كأن شيئا لم يكن وسيظل بارتوميو وإدارته في مناصبهم حتى الانتخابات المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.