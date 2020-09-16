مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: طرح اسم فيريرا لخلافة كارتيرون

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 14:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

فيريرا

طُرح اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا كمرشح محتمل لخلافة باتريس كارتيرون في الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الاسم الذي يلقى قبولا وسط أروقة الأبيض قد تم طرحه ضمن مناقشات خليفة كارتيرون الذي فسخ عقده مع الأبيض.

وتنوي إدارة الزمالك التواصل مع بطل ثنائية 2015 في الأيام المقبلة لاستطلاع رأيه في إمكانية العودة لتدريب الأبيض.

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ومنذ رحيله عن الزمالك، درب فيريرا السد القطري وسانتوس البرازيلي.

إلا أن صاحب الـ 74 عاما تمت إقالته في أغسطس الماضي من تدريب الفريق البرازيلي.

فيريرا هو صاحب آخر تتويج للزمالك بالدوري في موسم 2014/2015، كما فاز بكأس مصر في نفس الموسم ووصل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية آنذاك.

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق.(طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.(طالع التفاصيل)

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