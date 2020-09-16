فييرا لـ في الجول: شرف لي الدفاع عن ألوان الزمالك مرة أخرى.. ولكن

مع كل رحيل لمدرب الزمالك، يبرز اسم جورفان فييرا دائما وسط المرشحين لتولي المهمة.

وبعد رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك، تحدث جورفان فييرا لـ FilGoal.com قائلا: "من دواع سروري، وأتشرف، بالدفاع عن ألوان الزمالك مرة أخرى".

وأكمل "ولكن، في البداية عليهم أن يتواصلوا معي".

وأردف "حديث الناس عن ترشيحي ليس كافيا، الأهم أن يتحدث الناس المنوط بهم اختيار المدرب".

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

وتولى صاحب الـ 66 عاما مسؤولية الإسماعيلي وسموحة في فترات سابقة كذلك.

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