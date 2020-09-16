مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بلايلي في القاهرة الجمعة؟ لم نصل لاتفاق بعد

نفى مصدر مطلع بالنادي الأهلي أن يكون قد توصل لاتفاق يقضي بانضمام الجزائري يوسف بلايلي من أهلي جدة إلى الأحمر.

يوسف البلايلي النادي : الأهلي الأهلي

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد أشارت إلى أن بلايلي سيصل القاهرة يوم الجمعة، لإتمام انتقاله للأحمر، وهو ما نفاه المصدر لـ FilGoal.com.

وقال المصدر في تصريحات مقتضبة: "لم نتوصل لاتفاق لضم بلايلي بعد".

وفي وقت سابق، وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "النادي يعمل على حسم صفقة بلايلي رغم صعوبتها".

وشرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أسباب صعوبة الصفقة قائلا: "الصعوبة تكمن في أن راتب اللاعب يبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد".

وأضاف "اللاعب أبدى مرونة في التفاوض مع الأهلي وتخفيض راتبه ليصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد".

وأكمل "ولكن إدارة الأهلي تحفظت أيضا على دفع هذا المبلغ الكبير الذي إذا كان هناك إمكانية لدفعه لحصل عليه رمضان صبحي قبل رحيله".

وتابع "لكن الأهلي قدم عرضا آخر ليوسف بلايلي وهو الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد مع زيادة كل موسم تبلغ 100 ألف دولار".

وأتم تصريحاته "أما ريني فايلر المدير الفني للأهلي أبدى إعجابه بقدرات بلايلي ووافق على انضمامه للفريق".

وكان حفيظ والد يوسف بلايلي ووكيله أكد في تصريحات أن الأهلي يواصل مفاوضاته من أجل ضم نجله.(طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب بلايلي بقميص الأهلي 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي.

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