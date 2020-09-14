بيان رسمي – سان جيرمان: ندعم نيمار بقوة ضد العنصرية

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا قويا، دعّم فيه لاعبه نيمار جونيور، بعد الادعاءات بتلقيه إهانات عنصرية من ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مرسيليا.

باريس سان جيرمان خسر بهدف دون رد في كلاسيكو فرنسا أمام مرسيليا مساء الأحد، مباراة شهدت 5 بطاقات حمراء وأحداث جدلية، كان على رأسها اتهام نيمار نظيره ألفارو بإهانته عنصريا.

وجاء بيان سان جيرمان كالآتي:

"باريس سان جيرمان يدعم نيمار جونيور بقوة، والذي تعرض لإهانة عنصرية من لاعب منافس.

النادي يؤكد على أنه لا مكان للعنصرية في المجتمع، وففي كرة القدم، وفي حياتنا، ويدعو الجميع للتنديد بكل أشكال العنصرية في العالم.

لأكثر من 15 عاما كان النادي منخرطا بشكل قوي لمكافحة كل أنواع التمييز.

باريس سان جيرمان يأمل أن تقوم لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي بالتحقيق وتأكيد الحقائق، والنادي سيبقى متاحا للرابطة من أجل أي مساعدة مطلوبة".

ماذا حدث

شجار مدوي حدث في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو بين مجموعة من لاعبي الفريقين، فما سبب ذلك؟

شبكة تيلي فوت الفرنسية كشفت وفقا لمراسلها من داخل الملعب أن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس نعت لاعب سان جيرمان بـ"القرد الأحمق القذر" وهو ما أشعل فتيل الأزمة.

وغرد نيمار على حسابه على تويتر عقب المباراة مباشرة، ليكتب: "ندمي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق".

وأثبت نيمار صحة رواية تيلي فوت الخاصة بالكلمات العنصرية التي خرجت من فم ألفارو جونزاليس وسببت تلك الأزمة.

وكتب نيمار تغريدة أخرى كشف خلالها أن المدافع الإسباني سب والدته ونعته بـ"القرد"، وتعجب من عدم تدخل تقنية الفيديو.

فيما جاء رد ألفارو لاعب مرسيليا عن طريق نشر صورة تجمعه بزملائه في الفريق بعد المباراة، وأرفقها بتعليق: "لا يوجد مكان للعنصرية. مسيرتي نظيفة بعدما عملت مع زملاء وأصدقاء يوما بيوم".

وأضاف "أحيانا عليك تقبل الخسارة في الملعب. 3 نقاط مميزة اليوم".

وأشهر الحكم جيروم بريسارد 14 بطاقة صفراء وفي الوقت البديل من الشوط الثاني طرد 5 لاعبين منهم ثلاثي نيمار ولياندرو باريديس ولايفن كورزاوا.

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