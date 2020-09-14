خبر في الجول – مستحقات اللاعبين والبقاء في الدوري يقربان إيهاب جلال من الرحيل عن المقاصة

يبدو وأن فترة إيهاب جلال الثانية على رأس الجهاز الفني لمصر للمقاصة قد تنتهي قريبا.

علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب، أن هناك نية لرحيله عقب مباراة الفريق ضد نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن الجولة 27 من الدوري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "في حال الفوز على نادي مصر، سيعتبر الفريق نجح بنسبة كبيرة في البقاء، وهي المهمة التي تولى الفريق من أجلها".

وأردف المصدر "المشكلة الحقيقية الآن هي الأزمة المالية التي يقع فيها الفريق، خاصة وأن اللاعبين حصلوا على نسب مختلفة من مستحقاتهم".

وأكمل المصدر "طلب جلال من الإدارة حصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم، وعندما لم يحصل على رد أصبح لا يتواجد على أرض الملعب أثناء التدريبات ويبقى في مكتبه في ملعب استاد الدفاع الجوي حيث يقام المران، للضغط على الإدارة".

وأكد المصدر أن عقد جلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولن يتواجد في الموسم المقبل مع الفريق الفيومي إلا في حال بيع النادي لمستثمر وتعاقده مع لاعبين مميزين، لأن المدرب يرغب في التتويج ببطولة.

ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين جلال ومحمد عبد السلام رئيس النادي في الأيام القليلة المقبلة لحسم هذا الملف.

وقاد جلال الذي بدأ الموسم الجاري مع المصري، المقاصة في 9 مباريات فاز في 6 وتعادل مرة وخسر مرتين، ليصل مع الفريق للمركز الثامن بـ 33 نقطة.

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