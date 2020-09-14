بعد قول نيمار إن جونزاليس نعته بـ"القرد".. الأخير يرد: عليك تقبل الخسارة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

نيمار - جونزاليس - سان جيرمان - مرسيليا

دافع ألفارو جونزاليس لاعب مارسيليا عن نفسه بعدما اتهمه نيمار نجم باريس سان جيرمان بتوجيه عبارات عنصرية له خلال مباراة الناديين يوم الأحد والتي حسمها الأول بهدف في الدوري الفرنسي.

وقال نيمار إن جونزاليس نعته بـ"القرد"، بينما زعمت قناة TF1 الفرنسية وفقا لمراسلها في الملعب أن الأخير قال للبرازيلي "قرد أحمق قذر".

وتلقى نيمار بطاقة حمراء وكذلك 4 لاعبين آخرين في مباراة ملتهبة شهدت عدة شجارات في ملعب بارك دي برنس.

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وكتب جونزاليس في تويتر "لا يوجد مكان للعنصرية. مسيرتي نظيفة بعدما عملت مع زملاء وأصدقاء يوما بيوم".

وأضاف "أحيانا عليك تقبل الخسارة في الملعب. 3 نقاط مميزة اليوم".

وأشهر الحكم جيروم بريسارد 14 بطاقة صفراء وفي الوقت البديل من الشوط الثاني طرد 5 لاعبين منهم ثلاثي نيمار ولياندرو باريديس ولايفن كورزاوا.

وفاز مارسيليا بكلاسيكو فرنسا أمام باريس لأول مرة منذ 9 سنوات.

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