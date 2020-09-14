خبر في الجول – استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بسبب شائعة رحيل طلعت يوسف

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 16:38

كتب : محرر في الجول

نور السيد يشير للجماهير على شعار الاتحاد السكندري

قرر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمة مواجهة الأهلي اليوم الاثنين.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز مساء اليوم.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

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وأوضح "طلعت يوسف علم أن نور السيد قال لزملائه إن إدارة النادي تنوي إقالة المدرب، وهذه ليست المرة الأولى".

وأشار "اللاعب فعل نفس الشيء من قبل ولكنه اعتذر لطلعت يوسف، ثم كررها قبل مواجهة الأهلي".

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

ولم يحقق الاتحاد سوى انتصارين فقط في أخر 16 مباراة للفريق في الدوري.

الأهلي الاتحاد نور السيد في الدوري
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