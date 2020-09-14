قناة فرنسية: لاعب مارسيليا نعت نيمار بالقرد الأحمق القذر

انتهت المعركة داخل الملعب في كلاسيكو فرنسا، ولكنها ستستمر لفترة ليست بالقصيرة خارج الملعب. هنا نتحدث عما دار بين باريس سان جيرمان ومرسيليا.

مرسيليا انتصر على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء في لقاء شهد 5 بطاقات حمراء، من بينهم بطاقة لـ نيمار.

شجار مدوي حدث في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو بين مجموعة من لاعبي الفريقين، فما سبب ذلك؟

شبكة تيلي فوت الفرنسية كشفت وفقا لمراسلها من داخل الملعب أن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس نعت لاعب سان جيرمان بـ"القرد الأحمق القذر" وهو ما أشعل فتيل الأزمة.

وغرد نيمار على حسابه على تويتر عقب المباراة مباشرة، ليكتب: "ندمي الوحيد أنني لم أضرب هذا الأحمق".

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

وأثبت نيمار صحة رواية تيلي فوت الخاصة بالكلمات العنصرية التي خرجت من فم ألفارو جونزاليس وسببت تلك الأزمة.

وكتب نيمار تغريدة أخرى كشف خلالها أن المدافع الإسباني سب والدته ونعته بـ"القرد"، وتعجب من عدم تدخل تقنية الفيديو.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

ومن المنتظر أن يخرج الاتحاد الفرنسي بقراراته بخصوص ما حدث في كلاسيكو الدوري الفرنسي.