14 بطاقة صفراء و5 حمراء.. مرسيليا يهزم سان جيرمان في معركة كلاسيكو فرنسا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ومرسيليا

تلقى باريس سان جيرمان الخسارة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي أمام ضيفه مرسيليا بهدف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

وفاز مرسيليا على باريس في مباراة اشتعلت وتحولت إلى معركة في دقائقها الأخيرة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه 5 لاعبين من الفريقين.

الفوز رفع رصيد مرسيليا إلى النقطة 6 في المركز الخامس بجدول الترتيب، ويظل باريس دون نقاط في المركز الـ18 ويتبقى للفريقين مباراة مؤجلة.

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والهزيمة هي الأولى لباريس سان جيرمان في كلاسيكو فرنسا أمام مرسيليا منذ عام 2011.

وخلال هذه الفترة فاز باريس على مرسيليا 17 مرة وتعادل الفريقين 3 مرات.

هدف فوز مرسيليا جاء في الدقيقة 31 بقدم اللاعب فلورين ثوفان بعد تمريرة من ديميتري باييه.

وأثناء محاولات باريس لإحراز هدف التعادل وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اشتبك لاعبي الفريقين معا وتحولت المباراة إلى معركة فوق المستطيل الأخضر.

ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء لكل من جوردان أمافي وداريو بينديتو لاعبا مرسيليا.

والثلاثي لافين كورزاوا ونيمار وليوناردو باريديس من باريس سان جيرمان.

كما شهدت المباراة حصول 8 لاعبين من مرسيليا على بطاقات صفراء، مقابل 6 لاعبين من باريس ليصل عدد الإنذارات في كلاسيكو فرنسا إلى 14 إنذار.

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