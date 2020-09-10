منافس الأهلي - تقرير مغربي: فسخ تعاقد الوداد وجاريدو خلال ساعات لسوء النتائج

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

سعيد الناصيري - جاريدو - ديسابر

تتجه إدارة الوداد المغربي إلى فسخ التعاقد مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكشف موقع البطولة المغربي وفقا لمصدر خاص أن إدارة الوداد حسمت قرارها بالفعل والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

وكان قد تم تأجيل موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يومي 16 و17 أكتوبر للذهاب و23 -24 من الشهر نفسه للإياب. (التفاصيل)

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وتعادل الوداد أمام الجيش الملكي بهدف لكل فريق أمس الأربعاء ضمن مباريات الدوري المغربي ليفقد فرصة استغلال تعثر الرجاء والحصول على الصدارة.

وأوضح تقرير موقع البطولة المغربي أن هناك جلسة جمعت إدارة الوداد مع جاريدو عقب التعادل للاستفسار عن طريقة إدارته للقاء وكذلك بعض اختياراته الفنية.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.

وينتظر الوداد مباراة هامة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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