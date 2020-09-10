كما انفرد في الجول - كاف يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية الجديدة.. و"القرعة" ومواعيد القيد

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 16:50

كتب : فادي أشرف

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، بعد تأجيلها، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوم الخميس.

وجاء إعلان كاف خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب الاجتماع، وأعلن القرارات أحمد أحمد رئيس كاف.

وكما انفرد FilGoal.com يقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر.

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ويقام النهائي يوم 6 نوفمبر.

وقال بيان كاف إن قراره استند إلى إجراءات السفر إلى المغرب التي تم تعديلها بناء على تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، وطلب الاتحاد المغربي تأجيل المباريات التي كانت ستقام بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك يقام النهائي في مصر، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد.

وقال أحمد أحمد "لو تأهل فريق مصري وفريق مغربي لنهائي دوري الأبطال، سنقيم قرعة شفافة لتحديد مكان النهائي بين البلدين"، وهو الأمر الذي انفرد به FilGoal.com أيضا.

الكونفدرالية

19 أكتوبر سيشهد إقامة مباراتي نصف النهائي، بيراميدز سيواجه هوريا كوناكري الغيني في الدار البيضاء في المغرب.

فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط يوم 20 أكتوبر.

ويقام النهائي يوم 25 أكتوبر في الرباط في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

تفاصيل الموسم المقبل

أما بالنسبة للموسم المقبل، فيقام الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال والكونفدرالية أيام 27-29 نوفمبر، و4-6 ديسمبر.

ويقام الدور التمهيدي الثاني (الذي تبدأ منه الأندية المصرية) أيام 22 و23 وديسمبر، و5 و6 يناير 2021.

وتستطيع الأندية قيد لاعبيها في الفترة الأولى بين 21 أكتوبر و10 نوفمبر، والفترة الثانية بين 11 و30 نوفمبر وهي الأهم بالنسبة للأندية المصرية.

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