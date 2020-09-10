انتخابات رئاسة كاف في المغرب مارس المقبل

اتفقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة انتخابات رئاسة الاتحاد القاري في الرباط عاصمة المغرب، في شهر مارس المقبل.

ويفتح كاف باب الترشح بداية من غدا الجمعة، وحتى 12 نوفمبر المقبل.

ويتم إعلان المرشحين النهائيين يوم 11 يناير 2021.

وتقام الانتخابات ضمن الجمعية العمومية غير العادية، في 12 مارس المقبل.

وألمح رئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة إلى إمكانية ترشحه على مقعد رئاسة كاف، والذي يشغله حاليا الملغاشي أحمد أحمد.

وتتكهن التقارير الإعلامية بأكثر من مرشح قبل أكثر من 5 أشهر من إقامة الانتخابات، مثل المغربي فوزي لقجع والكونغولي كونتسانت عماري وآخرين، بجانب إعلان أحمد نفسه الترشح على نفس المقعد.

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