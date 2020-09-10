مصر 2021 - الإعلان عن جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 15:18

كتب : فادي أشرف

حورس - قرعة مصر 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13 و19 يناير فيما يبدأ الدور الرئيسي وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير.

أما دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، فيبدأ يوم 26 يناير.

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وتستضيف صالة استاد القاهرة المجموعتين الرابعة والسابعة، فيما تستضيف صالة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة، المجموعتين الثانية والسادسة، وتُلعب مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة في صالة استاد برج العرب.

وأتى جدول المباريات كاملا كالتالي..

مصر 2021
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