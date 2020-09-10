مصر 2021 - الإعلان عن جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وتقام مباريات دور المجموعات بين يومي 13 و19 يناير فيما يبدأ الدور الرئيسي وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير.

أما دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، فيبدأ يوم 26 يناير.

وتستضيف صالة استاد القاهرة المجموعتين الرابعة والسابعة، فيما تستضيف صالة 6 أكتوبر المجموعتين الأولى والخامسة.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية الجديدة، المجموعتين الثانية والسادسة، وتُلعب مباريات المجموعتين الثالثة والثامنة في صالة استاد برج العرب.

وأتى جدول المباريات كاملا كالتالي..