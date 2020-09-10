كاف يعلن موعد الانتخابات.. وفتح باب الترشح لاستضافة نهائي 3 نسخ من الأبطال والكونفدرالية

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عن إجراء انتخابات رئاسته وعضويته في الـ12 من شهر مارس المقبل.

واجتمع اليوم الخميس المكتب التنفيذي لكاف لإصدار العديد من القرارات الهامة كان من أهمهما موعد مباريات النسختين الجاريتين من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

أما بشأن مواعيد الانتخابات فأوضح كاف عبر موقعه الرسمي إنها ستكون كالتالي:

** 11 سبتمبر 2020: فتح باب استقبال طلبات المرشحين.

** 12 نوفمبر 2020: غلق باب استقبال طلبات المرشحين.

** 11 يناير 2021: إرسال أسماء المرشحين إلى الاتحادات الوطنية.

** 12 مارس 2021: انعقاج الجمعية العمومية الانتخابية.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة كأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير 2021.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في شهر أبريل الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تقرر تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر من 2022 لتقام في يناير 20213 وسيتم تحديد الموعد النهائي للبطولة في وقت لاحق.

وتم تعدديل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب بعد الاتفاق مع الاتحاد المغربي لتقام في الفترة من 13 لـ31 مارس 2021.

استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الإفريقي فتح باب الترشح لمن يرغب في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للثلاث نسخ المقبلة 2021 و2022 و2023.

هذا بالإضافة لاستضافة البطولات التالية:

** كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2021 و2022.

** كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2022.

** كأس الأمم الإفريقية تحت 17 و20 و23 سنة والذين سيقاموا جميعا في عام 2023.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

وأصدر الاتحاد الإفريقي قراه بشأن تنظيم النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات والتي ستضم ثمانية فرق.

وأوضح البيان أن تقسيم الفرق "سيكون بواقع فريق واحد من كل منطقة بالإضافة لفريق من البلد المضيف وفريق إضافي. بالنسبة للنسخة الأولى من البطولة، سيكون لاتحاد المنطقة التي يتبعها البلد المضيف ممثلين إثنين. في النسخ التالية، سيكون هناك ممثل للبلد المضيف فيما سيكون هناك ممثلين إثنين من اتحاد المنطقة التي ينتمي إليها حامل لقب النسخة الماضية".

على أن تقام البطولة من خلال تقسيم الفرق لمجموعتين وتقام في النصف الثاني من العام.

وستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات في يوليو من عام 2022.

كما تم الإعلان عن استضافة السنغال لكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2020 وطرفا النهائي سيشاركان في كأس العالم في روسيا 2021.

كما قرر كاف الموافقة على دمج لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق والامتثال لتشكيل لجنة واحدة تحت مسمى لجنة الحوكمة، على أن تضم لجنة داخلية مختصة بالتدقيق والامتثال.

هذا بالإضافة لتشكيل لجنة داخلية خاصة بالأخلاق كجزء من لجنة الانضباط، وتعيين السيد ياسين عثمان منسقا للجان المستقلة.

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