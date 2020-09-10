مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مقترح جديد لمكان إقامة نهائي إفريقيا

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 00:48

كتب : محمد عبد العظيم

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مقترح جديد من المقرر عرضه اليوم الخميس على المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "هناك مقترح بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر أو المغرب بنظام القرعة حال وصول فريقين من كلا البلدين للقاء".

وأوضح "لن يقام النهائي في ملعب محايد، بل سنقوم بعمل قرعة والتي بدورها ستحدد مكان إقامة المباراة إما في مصر أو في المغرب".

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وشدد مرة أخرى "ذلك حال وصول فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي".

وبسؤاله عن فرص اللجوء لقرعة لتحديد مكان النهائي قال: "بنسبة كبيرة سيكون هذا هو الاختيار الذي سيصوت عليه المكتب التنفيذي".

ويلتقي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن المواعيد الأقرب لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جاءت كالتالي:

** ذهاب نصف النهائي يومي 17 و18 أكتوبر

** الإياب 23 و24 أكتوبر

** النهائي 6 نوفمبر

وسيجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس لإعلان القرارات بشكل رسمي.

في إفريقيا الأهلي الزمالك الرجاء الوداد
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