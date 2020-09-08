أحمد سامي: فرج عامر تواصل معي بعد رحيلي عن طنطا.. لم أجتمع بـ سموحة قبل ذلك

نفى أحمد سامي المدير الفني الجديد لـ سموحة، أن يكون قد تعاقد على تدريب الفريق السكندري قبل رحيله عن طنطا.

وصرّح سامي: "بعد ثاني مباراة أمام الإنتاج الحربي شعرت بالإنزعاج وأن الأمور ستكون صعبة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "أخبرت جهازي الفني أنني غير مستريح، ثم ذهبت إلى المنزل وفكرت في الأمر، وأبلغت مدير الكرة باعتذاري النهائي".

وواصل: "سموحة لم يكن طرفا في الموضوع، ما حدث أن اعتذاري عن عدم استمراري في سموحة نُشر عبر المواقع، والأمور وصل إلى فرج عامر، ليقوم بمهاتفتي في المساء بعد اعتذاري لـ طنطا".

وتابع: "أول ما قاله لي فرج عامر في المكالمة هو أنه تأكد من اعتذاري عن مهمتي مع طنطا، هو ليس له علاقة برحيلي عن طنطا".

وأضاف: "لم يحدث أنني جلست مع مسؤولي سموحة بعد مباراة الاتحاد، لو حدث ذلك فلماذا لم أرحل وقتها؟".

وأتم: "لم أهرب من المسؤولية، لم أكن لأقبل المهمة من البداية".

وكان فايز عريبي رئيس نادي طنطا، قد انتقد أحمد سامي بسبب رحيله دون اعتذار أو إبلاغ الإدارة، وقال إنه اتفق مع سموحة بعد مباراة الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

فيما قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه لم يفاوض أحمد سامي أثناء تواجده في طنطا. (طالع التفاصيل)

وأعلن طنطا عن عودة أيمن المزين لتدريب الفريق، خلفا لـ أحمد سامي، بعد 26 يوما فقط من رحيله عن أبناء السيد البدوي. (طالع التفاصيل)

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