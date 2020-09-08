فرج عامر: هذا دليل عدم تفاوضنا مع سامي وهو في طنطا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

فرج عامر

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن يكون قد تفاوض مع أحمد سامي المدير الفني للفريق، وهو في طنطا، فريقه السابق.

وقال عامر عبر قناة صدى البلد: "لم نفاوض أحمد سامي وهو في طنطا".

وأردف في ذلك الوقت كان حمادة صدقي مازال مدربا للفريق. قسما بالله لم أحدثه إلا في الواحدة من فجر اليوم".

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وشدد "حمادة صدقي أخ وعشرة عمر، لكن الفترة الأخيرة بعد الكورونا حصلت (لخبطة) في الفريق ولم ترض النتائج أحد فشعر بحزن شديد، لذا فضل حمادة صدقي الرحيل. لن تكون المرة الأخيرة له في التعامل معنا لأن سموحة هو بيته".

وكان سموحة قد أقال حمادة صدقي مدرب الفريق بعد تعيينه في يناير الماضي، عقب التعادل بنتيجة 3-3 مع أسوان.

سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

سامي قاد طنطا في مباراتين، الأولى ضد الاتحاد السكندري وتعادل بنتيجة 1-1، والثانية ضد الإنتاج الحربي وخسر بنتيجة 3-0.

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