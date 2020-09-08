رئيس طنطا: أحمد سامي اتفق مع سموحة بعد مباراة الاتحاد.. ورحل دون إبلاغنا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

انتقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ.

ورحل أحمد سامي عن تدريب طنطا الليلة الماضية بعد أيام من توليه المهمة، وتولى مباشرةً تدريب سموحة.

وصرّح عريبي عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما حضر أحمد سامي، أخبرنا أنه على دراية جيدة بالفريق وأنه يمتلك إمكانيات أفضل من الأداء الذي يتم تقديمه".

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وأضاف: "لم نطلب منه المنافسة على المربع الذهبي، نعرف جيدا قدراتنا، وندرك أن المباريات المتبقية قليلة وصعبة، فأخبرته أن يقوم بما عليه والنتائج في يد الله".

وأوضح: "أحمد سامي رحل دون إبلاغ أحد ودون أن يعتذر".

وأكمل: "بعد مباراة الاتحاد في الإسكندرية، أحمد سامي اجتمع بمسؤولي سموحة واتفق معهم، هذا ما وصلني".

وتابع: "أدبيًا كان عليه الاعتذار لي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة".

وأتم: "فرج عامر صديق عزيز، وعلاقتنا تسمح له برفع سماعة الهاتف ومحادثتي".

وأعلن أيمن المزين عبر FilGoal.com عودته لتدريب طنطا بعد 26 يوما فقط من رحيله عن الفريق.

ويتذيل طنطا جدول ترتيب الدوري قبل 9 جولات من نهايته بـ 17 نقطة.

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