بعد 26 يوما فقط.. المزين لـ في الجول: تعاقدت على تدريب طنطا لمدة موسم ونصف

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 23:38

كتب : حامد وجدي

أيمن المزين - طنطا

بعد 26 يوما فقط من رحيله عن تدريب الفريق، عاد أيمن المزين على رأس الجهاز الفني لنادي طنطا.

وقال المزين لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "تعاقدت على تدريب طنطا لمدة موسم ونصف مقبلين".

وفي بيان إعلامي لاحق، قال المزين: "انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية تجاه جماهير طنطا، ومسؤوليتي الفنية الممتدة على مدار موسمين مع الفريق، أعلن قبول تدريب الفريق".

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وشدد "حرصا على بصيص الأمل المتبقي لبقاء الفريق في الدوري وتحقيق آمال أهل طنطا الأوفياء في تقديم مستوى يليق بشعبية الفريق، قبلت تولي المسؤولية بعد تأكدي من إخلاص نوايا كل أفراد منظومة نادي طنطا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأتم "أود التأكيد على علاقتي القوية بجمهور طنطا، وإنهم السبب الرئيسي في قبولي المهمة، رغم الانهيار الفني والاهتزاز النفسي الذي هز الفريق جراء توالي الأجهزة الفنية".

ويأتي ذلك بعد رحيل المزين في 12 أغسطس الماضي بعد عامين في قيادة طنطا، ليخلفه محمد صلاح، بعد عدم تحقيق الفريق لأي انتصار منذ يناير الماضي.

ولمدة 19 يوما فقط، درب محمد صلاح الفريق في 4 مباريات، خسرهم جميعا.

وبنهاية شهر أغسطس، تولى أحمد سامي تدريب الفريق في مباراتين حصل فيهما على نقطة واحدة، قبل أن يرحل إلى تدريب سموحة.

ويتذيل طنطا جدول ترتيب الدوري قبل 9 جولات من نهايته بـ 17 نقطة.

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