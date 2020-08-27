روني: ليفربول سيتوج بالدوري عندما يضم تياجو.. صفقة أفضل من انضمام ميسي لسيتي

يعتقد واين روني نجم منتخب إنجلترا السابق أن ليفربول سيكون أقرب للقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل في حالة إتمام صفقة تياجو ألكانتارا، والتي وصفها بأنه ستكون أفضل من صفقة انضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي، في حالة إتمام الصفقتين.

وقال روني في تصريحات لشبكة توك سبورت صباح الخميس "أعتقد أن لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيكون بين ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف "تشيلسي يقوم بالعديد من الصفقات، بعض الصفقات الجيدة، لكنه قد يحتاج إلى عام للوصول إلى توليفة تحصد اللقب".

وأكمل "مانشستر يونايتد يملك بعض اللاعبين الرائعين ولكن أعتقد أنهم على بعد عام من المنافسة على اللقب".

وشدد "لذلك أعتقد أن الصراع على اللقب سيكون بين سيتي وليفربول، وإذا نجح ليفربول في ضم تياجو من بايرن ميونيخ أعتقد أنه سيحصد اللقب".

وأتم مدرب دربي كاونتي "هذه الصفقة ستكون أفضل من انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي".

Thiago to #LFC would be a better signing than Messi to #MCFC, according to Rooney 😳https://t.co/sjtEGNrsSg — talkSPORT (@talkSPORT) August 27, 2020

ميسي فجر قنبلة في الوسط الكروي قبل يومين بطلب الرحيل من برشلونة، وتشير الكثير من التقارير إلى ارتباطه بالانضمام إلى سيتي ومدربه السابق في البلوجرانا بيب جوارديولا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية يوم الخميس أن ميسي لا ينوي التراجع عن قرار رحيله عن برشلونة هذا الموسم، رغم نيته لكن اللاعب لن يتغيب عن التدريبات وسيحضر الاختبار الخاص بفيروس كورونا ولا ينوي أبدا مقابلة جوسيب بارتوميو رئيس النادي (التفاصيل).

أما تياجو فيرتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، منذ بداية الصيف، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن، بسبب عدة أمور (التفاصيل).

وصرح كارل هاينزه رومينيجه مدير بايرن ميونيخ في وقت سابق قائلا: "عائلة تياجو هنا ويبدو أنه يودعنا، قرأنا الكثير عن اهتمام ليفربول بضمه، لكن لم يتواصل معنا أحد".

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