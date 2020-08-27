روني: ليفربول سيتوج بالدوري عندما يضم تياجو.. صفقة أفضل من انضمام ميسي لسيتي

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يعتقد واين روني نجم منتخب إنجلترا السابق أن ليفربول سيكون أقرب للقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل في حالة إتمام صفقة تياجو ألكانتارا، والتي وصفها بأنه ستكون أفضل من صفقة انضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي، في حالة إتمام الصفقتين.

وقال روني في تصريحات لشبكة توك سبورت صباح الخميس "أعتقد أن لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل سيكون بين ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف "تشيلسي يقوم بالعديد من الصفقات، بعض الصفقات الجيدة، لكنه قد يحتاج إلى عام للوصول إلى توليفة تحصد اللقب".

أخبار متعلقة
تيليجراف: عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي سكاي: فيورنتينا يصر على ضم لاعب وسط أرسنال حوار في الجول - أسطورة برشلونة: رحيل ميسي؟ سننجو سواء كان معنا أفضل لاعب في العالم أم لا ماركا تكشف خطة ميسي: سيخضع للتدريبات لكن لا رجعة في قراره أو مقابلة بارتوميو

وأكمل "مانشستر يونايتد يملك بعض اللاعبين الرائعين ولكن أعتقد أنهم على بعد عام من المنافسة على اللقب".

وشدد "لذلك أعتقد أن الصراع على اللقب سيكون بين سيتي وليفربول، وإذا نجح ليفربول في ضم تياجو من بايرن ميونيخ أعتقد أنه سيحصد اللقب".

وأتم مدرب دربي كاونتي "هذه الصفقة ستكون أفضل من انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي".

ميسي فجر قنبلة في الوسط الكروي قبل يومين بطلب الرحيل من برشلونة، وتشير الكثير من التقارير إلى ارتباطه بالانضمام إلى سيتي ومدربه السابق في البلوجرانا بيب جوارديولا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية يوم الخميس أن ميسي لا ينوي التراجع عن قرار رحيله عن برشلونة هذا الموسم، رغم نيته لكن اللاعب لن يتغيب عن التدريبات وسيحضر الاختبار الخاص بفيروس كورونا ولا ينوي أبدا مقابلة جوسيب بارتوميو رئيس النادي (التفاصيل).

أما تياجو فيرتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، منذ بداية الصيف، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن، بسبب عدة أمور (التفاصيل).

وصرح كارل هاينزه رومينيجه مدير بايرن ميونيخ في وقت سابق قائلا: "عائلة تياجو هنا ويبدو أنه يودعنا، قرأنا الكثير عن اهتمام ليفربول بضمه، لكن لم يتواصل معنا أحد".

طالع أيضا..

سواريز يخرج عن صمته

بايرن لا يفكر في ضم ميسي

الأهلي يكشف أسباب رفض دعوة رئيس الزمالك في بيان

ليفربول مانشستر سيتي تياجو ألكانتارا ليونيل ميسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: إنتر بدأ المفاوضات مع فيدال 13 دقيقة | أوروبا
تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم مصطفى محمد.. "النجم الأهم بعد صلاح وتريزيجيه" 17 دقيقة | أوروبا
روني: ليفربول سيتوج بالدوري عندما يضم تياجو.. صفقة أفضل من انضمام ميسي لسيتي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: فيورنتينا يصر على ضم لاعب وسط أرسنال 50 دقيقة | أوروبا
تيليجراف: عزل 8 لاعبين لـ تشيلسي في الحجر الصحي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - شفاء لاعب الوداد من فيروس كورونا ساعة | إفريقيا
حوار في الجول - أسطورة برشلونة: رحيل ميسي؟ سننجو سواء كان معنا أفضل لاعب في العالم أم لا ساعة | أوروبا
ماركا تكشف خطة ميسي: سيخضع للتدريبات لكن لا رجعة في قراره أو مقابلة بارتوميو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك