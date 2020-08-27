ماركا تكشف خطة ميسي: سيخضع للتدريبات لكن لا رجعة في قراره أو مقابلة بارتوميو

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - نابولي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ليونيل ميسي لا ينوي التراجع عن قرار رحيله عن برشلونة هذا الموسم.

وأوضح التقرير أنه رغم نيته لكن اللاعب لن يتغيب عن التدريبات وسيحضر الاختبار الخاص بفيروس كورونا ولا ينوي أبدا مقابلة جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

وكانت انتشرت تقارير صحفية عن رغبة بارتوميو في مقابلة ميسي وجها لوجه في محاولة لإقناعه بالاستمرار مع الفريق.

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وأشار تقرير ماركا إلى أن قرار ميسي لا رجوع فيه واعتزم الذهاب يوم الأحد المقبل إلى مقر تدريبات الفريق للخضوع لاختبار فيروس كورونا مثل باقي زملائه.

وأضاف التقرير أن ميسي يخطط للتدرب تحت قيادة رونالدو كومان في أول جلسة تدريبية يوم الإثنين.

ويسعى ميسي أن يعطي انطباعا بالحياة الطبيعية ولهذا السبب سيذهب إلى المدينة الرياضية.

ويأتي ذلك لأن عقد ميسي ساري المفعول مع برشلونة حتى الآن رغم طلبه إنهاء ذلك.

برشلونة ليونيل ميسي
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