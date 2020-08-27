رومينيجه: لن نضم ميسي.. سياستنا وفلسفتنا لا تسمح بدفع مثل تلك الرواتب

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

قال كارل هاينزه رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ إن فريقه لن يتحرك لضم ليونيل ميسي نجم برشلونة، مشددا على أنها ليست سياسة أو فلسفة الفريق دفع راتب كبير مثل هذا.

وصرح رومينيجه عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "لا. نحن لا ندفع للاعب هذا الراتب، ليس جزء من سياستنا أو فلسفتنا".

وأضاف "بكل صدق، معرفة أن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة أمر يحزنني قليلا، ليو كتب تاريخ هذا النادي، وفي رأيي يجب أن ينهي مسيرته هناك".

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وتابع "هناك عوامل داخلية وخاصة لا أعلم عنها شيئا، ولهذا السبب لا أتدخل".

وكان بايرن ميونيخ قد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بنتيجة 1-0.

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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