سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

لويس سواريز

عبر لويس سواريز مهاجم برشلونة عن غضبه الشديد لوجود أشخاص يتحدثون إما عن وضعه الحالي أو بلسانه في حين أنه ليس على علاقة بهم لأعوام.

وكتب سواريز عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في خاصية Stories قائلا: "هناك أشخاص يتحدثون عني أو بلساني في حين أنه لم تكن لي علاقة بهم لأعوام".

وأضاف "سأتحدث عن نفسي حينما أريد أن أفعل ذلك".

أخبار متعلقة
مارك أوفرمارس: فرص انضمام سواريز لأياكس ضئيلة سبورت: من أجل عيون نيمار.. باريس سان جيرمان مهتم بـ سواريز راديو كتالونيا: كومان أبلغ سواريز أنه خارج الفريق الموسم المقبل

تقارير قالت إن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد أخبر لاعبه سواريز أنه ليس في خططه، لكن النجم الدولي الأوروجوياني لم يتحدث قط عن الأمر.

وكان كل من باولو سواريز شقيق لويس الأكبر وأليخاندرو بالبي محامي اللاعب قد تحدثوا عن رأيهم فيما حدث مع مهاجم الفريق الكتالوني.

صاحب الـ33 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في صيف 2014 بمبلغ 81.72 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

في إسبانيا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد 5 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 27 أغسطس 2020.. الزمالك يواجه المقاولون والإسماعيلي ضد طنطا 24 دقيقة | الدوري المصري
طارق التايب: جوزيه سبب فشل انتقالي لـ الأهلي.. وصالح جمعة يُهدر وقته وأحب لعب الإسماعيلي 8 ساعة | مصر
رئيس لجنة الحكام يجيب لـ في الجول: هل تدخل الفيديو وقرار الحكم لطرد ديانج كان صحيحا 8 ساعة | الدوري المصري
مرتضى لأحداد: عد إلى الزمالك فإعارتك انتهت.. لا نريد التقدم بشكوى حفاظا على العلاقات 8 ساعة | الدوري المصري
10 رسائل نارية من مرجان ردا على بيان الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
جوزيه: الأهلي يفتقد اللاعب صاحب الحلول الفردية 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك