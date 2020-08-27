سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد

عبر لويس سواريز مهاجم برشلونة عن غضبه الشديد لوجود أشخاص يتحدثون إما عن وضعه الحالي أو بلسانه في حين أنه ليس على علاقة بهم لأعوام.

وكتب سواريز عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في خاصية Stories قائلا: "هناك أشخاص يتحدثون عني أو بلساني في حين أنه لم تكن لي علاقة بهم لأعوام".

وأضاف "سأتحدث عن نفسي حينما أريد أن أفعل ذلك".

تقارير قالت إن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد أخبر لاعبه سواريز أنه ليس في خططه، لكن النجم الدولي الأوروجوياني لم يتحدث قط عن الأمر.

وكان كل من باولو سواريز شقيق لويس الأكبر وأليخاندرو بالبي محامي اللاعب قد تحدثوا عن رأيهم فيما حدث مع مهاجم الفريق الكتالوني.

صاحب الـ33 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في صيف 2014 بمبلغ 81.72 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.