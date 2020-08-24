إبراهيم حسن: فايلر أدار القمة بشكل خاطئ.. ويجب دعم مروان محسن

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي المصري أن ريني فايلر المدير الفني للأهلي لم يدير مباراة القمة أمام الزمالك بالشكل المطلوب.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن عبر القناة المصرية الأولى: "فايلر لم يقرأ المباراة بشكل جيد وكان عليه عدم الدفع بثلاثي وسط من البداية".

وأضاف "كذلك توليفة خط الدفاع لم تكن الأنسب لأن الضغط كان كبيرا من الزمالك على محمد هاني وعلي معلول".

وأكمل "يجب أن تُخرج إدارة النادي فريقها من هذه المرحلة وأن ترفع الضغط من على اللاعبين خاصة بعد رحيل رمضان صبحي".

وواصل "الهزيمة من الزمالك جرس إنذار للأهلي قبل مواجهة الوداد في إفريقيا".

وشدد "يجب تدعيم الأهلي بصفقات قوية في قلب الدفاع والظهير الأيمن والأجنحة حتى يستطيع الأهلي المنافسة على كل البطولات".

وأوضح "الأهلي هو الذي ترك حسام وإبراهيم وموقفنا لا يشبه موقف أحمد فتحي ورمضان صبحي لأنهما رحلا عن النادي بناء على رغبتهما".

وأردف "أريد توجيه سؤالا إلى الكابتن إكرامي الكبير، إذا كان شريف يشارك بشكل أساسي في الأهلي هل كان سيرحل رمضان صبحي عن الفريق؟".

وأتم تصريحاته "رسالة إلى جمهور الأهلي. لا تقسو على مروان محسن هو يمر بفترة سوء توفيق ولا يريد لاعب أن يظهر بمستوى سي".

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