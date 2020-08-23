كرة سلة - الاتحاد والأهلي إلى نهائي كأس مصر

تأهل ناديا الاتحاد السكندري والأهلي إلى نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة بعد الفوز على سموحة وسبورتنج.

ونجح الاتحاد السكندري في إقصاء سموحة من نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 89-66.

أما الأهلي فيصل إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-69.

وتقام المباراة النهائية في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء وتسبقها مواجهة سموحة وسبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق الاتحاد السكندري اللقب للمرة 11 في تاريخه كان أخرها في موسم 2011 - 2012.

أما الأهلي فحصد اللقب 10 مرات أخرها موسم 2017-2018، وتأهل للنهائي أخر أربع نسخ ولم يحقق اللقب سوى مرة وحيدة.

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