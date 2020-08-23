زيزو: احتفلت بهدفي في الأهلي كما طلب مني مرتضى منصور

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن سر احتفاله بهدفه في شباك الأهلي خلال مباراة القمة.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري وسجل زيزو الهدف الأول.

وقال زيزو عبر قناة الزمالك: "بعدما سجلت الهدف احتفلت على طريقة لاعب المصارعة كونور ماكريجور مثلما طلب مني مرتضى منصور رئيس النادي قبل المباراة".

وأضاف "أنا أجتهد وأقاتل من أجل تحقيق الفوز ولأن هذا هو عملي ومصدر رزقي".

وواصل "نعرف جيدا اهتمام الجماهير بهذه المباراة لذلك حضرنا أنفسنا جيدا للمواجهة والإدارة والجهاز الفني رفعا من علينا أي ضغوط".

وأتم تصريحاته "الآن نفكر ونركز على مباراة المقاولون المقبلة وبعد نهاية مباريات المرحلة الحالية في الدوري سنبدأ التحضير لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا".

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