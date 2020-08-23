بعيدا عن نهائي دوري الأبطال.. التعادل السلبي يحكم مواجهة دجلة والاتحاد

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ووادي دجلة

حسم التعادل السلبي مواجهة وادي دجلة والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري، بعيدا عن النهائي الناري بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا المقام في نفس التوقيت.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 30 نقطة في المركزالخامس من 20 مباراة.

أما وادي دجلة فلا يزال يصارع على المراكز المؤدية للهبوط بعدما وصل رصيده إلى 20 نقطة من 21 مباراة في المركز السادس عشر.

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وكان الشوط الأول متوازنا بين الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرمى وتقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة.

أما في الشوط الثاني فكان وادي دجلة الأشرس هجوميا ومحاولات على المرمى إذ سدد 10 تسديدات لكن 2 فقط منها على المرمى.

وأضاع أحمد شريف أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 81 بعد نزوله بدقائق بعد أن أنقذ القائم الأيسر لعماد السيد مرمى الاتحاد السكندري.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة يوم الخميس أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

أما وادي دجلة فيصطدم بمواجهة مصر للمقاصة في صراع الهبوط مساء الخميس المقبل.

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