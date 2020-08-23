برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

ميراليم بيانيتش - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

أعلن نادي برشلونة ثبوت إيجابية حالة ميراليم بيانيتش الوافد الجديد للفريق بفيروس كورونا.

وكشف النادي الكتالوني في بيان رسمي عن شعور اللاعب ببعض الانزعاجات وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس.

وأوضح البيان أن اللاعب في صحة جيدة ومعزول في المنزل الآن على أن يتم متابعة حالته الفترة المقبلة.

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وأشار البيان إلى عدم سفر اللاعب إلى برشلونة إلا بعد 15 يوما قبل الانضمام للفريق الكتالوني.

وانضم بيانيتش -30 عاما- إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل لمدة أربعة مواسم.

وبدأ بيانيتش -30 عاما- مسيرته في ميتز الفرنسي عام 2007 قبل أن ينضم إلى روما في 2011.

وخلال 5 مواسم مع روما خاض بيانيتش 200 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 40 آخرين.

وانتقل بيانيتش إلى يوفنتوس في 2016 وخاض 171 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 36 آخرين.

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