تشكيل نهائي الأبطال - تغيير وحيد في بايرن لمواجهة باريس

أجرى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني تغيير وحيد على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم يدخل هانز فليك سوى تغيير واحد على تشكيل فريقه الذي لعب به مباراتي برشلونة وليون السابقتين وهو الدفع بالجناح الفرنسي كينجسيلي كومان بدلا من إيفان بيرسيتش.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو دايفيز.

الوسط: تياجو ألكانتارا – جروتسيكا.

الهجوم: سيرجي جنابري – توماس مولر – روبرت ليفاندوفسكي – كينجيلسي كومان.

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