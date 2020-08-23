وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 01:30

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - محمد عبد الشافي - الأهلي - الزمالك

استنكر وليد سليمان لاعب الأهلي، الاتهامات التي طالته بالتسبب في إصابة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك.

الزمالك فاز على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة، بالجولة 21 من الدوري المصري.

وتساءل سليمان في تصريحاته لـ FilGoal.com: "كيف يقال إنني تعمدت إيذاء زميل ملعب؟!".

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وأوضح: "لقد كانت كرة مشتركة، والصدام كان مشتركا".

وأتم: "أخضع حاليا للفحوصات في المستشفى لتحديد مدى إصابتي أنا الآخر في الكتف".

وأصيب عبد الشافي بكسر في عظمة الترقوة، تستوجب تثبيتا جراحيا، وتبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع بحسب محمد أسامة طبيب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قد صرّح: "وليد سليمان تعمد ضرب عبد الشافي". (طالع التفاصيل)

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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