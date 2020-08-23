طبيب الزمالك: عبد الشافي يعاني من كسر في الترقوة ويخضع لجراحة.. وهذه مدة غيابه

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تعرض محمد عبد الشافي لاعب الفريق لكسر في عظمة الترقوة.

وصرّح طبيب الزمالك عبر قناة ناديه: "نحن في المستشفى، وعبد الشافي لديه كسر في عظمة الترقوة".

وأوضح: "سيحتاج إلى تثبيت جراحي".

وكشف: "مدة الغياب ستتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع".

الزمالك انتصر على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وخرج عبد الشافي مصابا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.



























































































































































































































































































































































أسهُم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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