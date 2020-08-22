إيهاب جلال يضرب فريقه السابق.. المقاصة يهزم المصري

واصل المصري نتائجه السلبية في الدوري، وخسر من مصر للمقاصة بهدفين دون رد في الجولة الـ22 من المسابقة.

وعاد المصري للعب في الدوري بعدما تم تأجيل مبارياته ضد حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

سجل هدفي المقاصة صلاح أمين في الدقيقة 64، وعمرو مرعي في الدقيقة 82.

وكان المقاصة صاحب الفرص الأخطر منذ بداية المباراة، فيما لم يشكل المصري أي خطورة على مرمى محمود حمدي.

وكانت الفرصة الأولى من صلاح أمين الذي سدد كرة قوية بعد مجهود فردي رائع من محمد إبراهيم، لكن حسام عياد حارس المصري حولها إلى ركنية.

وتكفل القائم الأيسر بإنقاذ المصري مرة أخرى من صلاح أمين، بعدما استغل مهاجم المقاصة فشل عمر كمال عبد الواحد في تشتيت الكرة ليخطفها لكنه تسديدته ارتطمت بالقائم.

وجاء الفرج في الشوط الثاني، بعدما استلم صلاح أمين تمريرة جميلة من شيمليس بيكلي وسدد الكرة في الشباك على يسار المرمى.

خرج صلاح أمين وشارك عمرو مرعي بدلا منه ليضيف الثاني من رأسية بعدما قابل عرضية عصام صبحي من ركلة حرة.

وبذلك يتفوق إيهاب جلال على فريقه السابق الذي بدأ معه الموسم قبل تولي قيادة المقاصة.

وقفز المقاصة إلى المركز العاشر برصيد 23 نقطة، فيما استمر المصري في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

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