مؤتمر مبابي: كاحلي بخير.. وما قالوه عن توخيل غير حقيقي

السبت، 22 أغسطس 2020 - 21:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن جاهزيته الكاملة لمواجهة بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان الفرنسي يصطدم بـ بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

وصرّح مبابي ليلة المباراة: "أشعر أنني بخير، وأشعر بالاسترخاء، النهائي سيحين وقته، لكن لا يجب علينا الانخراط فيه مبكرا للغاية أيضا، سنتعامل بجدية، ونحن جاهزون".

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وأضاف: "كاحلي بات أفضل، أشعر أنني بخير، كنت محظوظا بالمشاركة أساسيا في نصف النهائي، سأقدّم كل شيء لأساعد الفريق على الفوز، وكل شيء وارد في النهائي".

وواصل: "غدا فرصة سانحة لنثبت أننا فريق أوروبي عظيم، علينا التحلي بالتركيز".

وعند سؤاله عن عاداته قبل المباريات، أجاب: "لا أقوم بأي شيء مميز في الساعات التي تسبق المباراة، أحاول فقط أن أحظى بالمرح، وأهاتف أصدقائي، أشاهد الأفلام، ولذا سيكون يوما عاديا حتى السابعة والنصف مساء".

وأكمل مبابي حديثه عن النهائي المُنتظَر: "لطالما قلت إنني أريد كتابة التاريخ منذ وصولي إلى باريس في 2017، لقد مررنا بعدة إخفاقات، وهذا دليل أننا لم نستسلم، أنا شخصيا لم أستسلم، وعازم على إتمام مهمتي التي جئت من أجلها، سيكون إنجازا مهولا لو فزنا بالنهائي".

كما خصص إشادة لـ مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ: "مانويل نوير أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ، وهذا يضفي مذاقا خاصا للمباراة تماما مثل اللعب أمام بايرن، دائما أحلم بمواجهة أفضل الفرق، حتى تكون الأفضل عليك التغلب على الأفضل".

وأضاف: "نلعب دون جماهير ولكنها تظل مسابقة دوري أبطال أوروبا، يمكنك ملاحظة الحدة في المباريات، كان نظاما غير اعتيادي وسنتذكره طويلا".

وواصل: "بايرن ميونيخ فريق عظيم، ولكن كل الفرق لديها نقاط ضعف، نحن سعداء بمواجهة بايرن، هو فريق لا يحب تشويه المباريات".

وأتم داعما مدربه توماس توخيل: "اللاعبون يدعمون المدرب، سمعت العديد من الأمور عن توخيل، مثل أنه لا يسيطر على غرفة خلع الملابس، وأنه لا يجيد السيطرة على النجوم، لكنه حقق أفضل موسم في تاريخ النادي، فزنا بكل الألقاب. صحيح كان هناك نجاحات وإخفاقات، مثل كل الأندية، لكن هذا طبيعي، إنه مدرب عظيم".

ويسعى باريس سان جيرمان للفوز باللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد أصيب في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان، لكنه تمكّن من اللحاق بمباريات دوري أبطال أوروبا.

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