مؤتمر توخيل: الوضع مع نافاس أبيض أو أسود.. وهذا تصوري لتشكيل بايرن

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن وضع لاعبيه المصابين قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان الفرنسي يلعب مباراة العمر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح توخيل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "فيراتي وإدريسا جانا تدربا معنا بعد مباراة لايبزج، هما متاحان للمشاركة معنا. أما كيلور نافاس فسيخضع لاختبار طبي اليوم، وسنتخذ قرار مشاركته من عدمها، سيكون الأمر إما أبيض أو أسود، سنقرر بعد التدريب".

وأضاف: "إصابة فيراتي لم تكن عضلية، ولهذا مشاركته ليست مغامرة عظيمة، بل الأمر يتوقف على مدى الألم فقط. هل يتحمّل اللعب لـ120 دقيقة؟ لا بالطبع، سنقرر غدا إن كان سيبدأ أم لا".

وواصل حديثه: "لطالما احترمنا منافسنا، يجب علي توفير الكثير من المعلومات والتفاصيل سواء دفاعيا أو هجوميا لفريقي، ستكون مباراة صعبة للغاية، ندرك أن بايرن فاز بكل مبارياته الأخيرة، إنه فريق قوي جدا، ولكن دائما هناك مساحات وحلول يمكن إيجادها".

وأوضح: "المباريات النهائية لا تحتمل الكثير من التغييرات".

وشدد: "نستعد للمباراة تماما كما استعددنا لمباراة دورتموند، وأتالانتا، ولايبزج".

واعترف أنه استعان بخبرات بعض لاعبيه المتوجين بالبطولة سابقا: "تحدثنا مع كيلور نافاس قبل مباراة نصف النهائي، لديه الخبرات، تماما كما تحدثت مع نيمار ودي ماريا، فقد سبق لهما الفوز بالبطولة".

وتابع: "بايرن ميونيخ لعب النهائي 11 مرة، إنه معتاد على ذلك، ولكن هذه ليست أسبقية كبيرة كذلك، هو تحدٍ كبير لنا، لكننا نشعر بالثقة كذلك، نشعر باستحقاقنا التواجد هنا".

وأتم: "حتى أكون صريحا، فقد كنت أعتقد أن بايرن سيلعب بـ بافارد أساسيا كمدافع، وكيميتش سيلعب في وسط الملعب، لكن بعد رؤية لقطات من تدريب بايرن، لا أعتقد أنهم سيحدثون تغييرات، أظنهم سيلعبون بنفس التشكيل".

ويلعب باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى لحصد اللقب الفرنسي الثاني عموما.

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