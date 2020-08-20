ميرور: مدافع ليل يقرر الانضمام إلى أرسنال وليس نابولي

قرر جابرييل ماجاليس مدافع ليل الانضمام إلى أرسنال بعدما رفض خيار نابولي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن ماجاليس سيوقع للمدفعجية خلال الأيام القليلة المقبلة، صاحب الـ22 عاما سيوقع على عقد يمتد حتى خمسة أعوام مع المدفعجية.

نابولي كان قد حدد صاحب الـ22 عاما كهدف رئيسي له في سوق الانتقالات إذا ما باع كاليدو كوليبالي مدافعه إلى مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

ليل قدر سعر مدافعه البرازيلي في وقت سابق بـ25 مليون جنيه إسترليني، بل وضم كذلك سفين بوتمان مدافع أياكس لتعويض رحيله المتوقع.

وشارك جابريل خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وكانت شبكة ESPN قد قالت في وقت سابق إن أرسنال قد اتفق بالفعل مع نادي ليل، لكن يتبقى اتفاقه مع اللاعب البرازيلي الشاب.

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا