مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد شريف لم يتفاوض مع بيراميدز

كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب الأهلي المُعار لـ إنبي حقيقة توقيع اللاعب لنادي بيراميدز.

محمد شريف النادي : إنبـي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هذا حديث عار تماما من الصحة ولم يحدث على أرض الواقع من قريب أو بعيد بل ولم يخض اللاعب مفاوضات من الأساس مع بيراميدز" .

وأوضح المصدر "محمد شريف لن يفكر أو يركز إلا باستكمال الموسم مع إنبي ومسيرته الناجحة كأحد هدافي الدوري".

وأتم "ثم سينتظر ما سيفعل الأهلي معه إذ أنه يتشوق لارتداء الفانلة الحمراء من جديد ولعب دورا مهما وأساسيا مع بقية زملائه في حصد البطولات والألقاب".

وارتبط اسم محمد شريف بالانتقال في وقت سابق إلى صفوف الإتفاق السعودي.

ويقضى محمد شريف البالغ 24 عاما الموسم الحالي معارا لنادي إنبي، ونجح في تسجيل 9 أهداف في 18 مباراة بالدوري المصري.

ويحتل جناح الفريق البترولي المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف عبد الله السعيد قائد بيراميدز والذي سجل 16 هدفا هذا الموسم.

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