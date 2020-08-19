صحفي سكاي إيطاليا: نابولي يسعى لتعويض رحيل كوليبالي إلى سيتي بضم هدف أرسنال

حدد نادي نابولي، اللاعب جابريل ماجاليس مدافع ليل كهدف رئيسي له في سوق الانتقالات إذا ما باع كاليدو كوليبالي نجم خط دفاعه إلى مانشستر سيتي خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

وأوضح الصحفي الإيطالي أن المدافع البرازيلي صاحب الـ23 عاما مازال ينتظر القرار النهائي ما بين نابولي أو أرسنال.

وأشار رومانو إلى أن أرسنال قد توصل لاتفاق كامل مع ليل بشأن ضم ماجاليس.

وألمح صحفي "سكاي إيطاليا" إلى أن مانشستر يونايتد تواصل مع وكلاء اللاعب قبل عدة أيام دون الكشف عن تفاصيل التواصل نفسه.

ليل قدر سعر مدافعه البرازيلي في وقت سابق بـ25 مليون جنيه إسترليني، بل وضم كذلك سفين بوتمان مدافع أياكس لتعويض رحيله المتوقع.

ماجاليس انضم إلى ليل قادما من أفاي البرازيلي في يناير 2017 بمبلغ 3 مليون يورو.

وشارك جابريل خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

ويرغب بيب جوارديولا في ضم مدافع ثاني بعد ضم نايثان أكي مدافع بورنموث، ويرى في كوليبالي خيارا ممتازا.

وأشار رومانو إلى أن المحادثات مازالت جارية بين سيتي ونابولي للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن الناديين لديهم بعض المشاكل منذ عدة أعوام بسبب صفقة جورجينيو وانضمامه إلى تشيلسي عوضا عن سيتي.

ويتواصل مسؤولي سيتي حاليا مع وكلاء كوليبالي صاحب الـ29 عاما للتوصل لاتفاق معه كذلك.

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