مواجهات نارية متتالية منتظرة.. تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

لن تنتظر جماهير الكرة بشكل عام والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل خاص لوقت طويل حتى تشهد مواجهات الفرق الكبيرة بين بعضها البعض ومباريات الديربي. إذ تشهد الجولة الثانية مباراة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت مواعيد انطلاق جولات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

FilGoal.com ينقل لكم من خلال التقرير التالي أبرز وأهم مواجهات الستة الكبار في إنجلترا خلال الموسم.

ليفربول

الحمر يبدأون الموسم ضد ليدز يونايتد، لكن الجولة الثانية تشهد قمة من نار بينهم وبين تشيلسي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه ليفربول أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يخوض ديربي المرسيسايد ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تبدأ يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة والتي تنطلق يوم السبت 7 من شهر نوفمبر المقبل.

رابع مواجهات ليفربول القوية ستكون ضد توتنام في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة التي تنطلق يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل.

وأخيرا، يستضيف ليفربول مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة التي تنطلق يوم 16 من شهر يناير المقبل.

وفي الجولة الـ20 يعود ليفربول لمواجهة توتنام خارج ملعبه، ثم مانشستر سيتي في الجولة الـ23 والتي تنطلق يوم 6 من شهر فبراير المقبل.

فيما يعود ليفربول لمواجهة إيفرتون مرة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ25 والتي تنطلق يوم 20 من شهر فبراير، ويواجه تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ29 والتي تنطلق يوم 20 من شهر مارس المقبل.

وتنطلق يوم 3 أبريل المقبل مواجهات الجولة الـ30 والتي تشهد مواجهة ليفربول مع أرسنال.

وتقام الجولة الـ34 بداية من يوم 1 مايو المقبل وتشهد مواجهة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد

أولى مواجهات الحمر ضد الخمسة الكبار ستكون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل، ضد توتنام، على أن يواجه في نفس الشهر، تشيلسي وأرسنال.

مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق يوم 24 أكتوبر ثم في الجولة السابعة يواجه أرسنال وتنطلق منافسات الجولة يوم 31 من شهر أكتوبر.

ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد وسيتي سيكون ضمن منافسات الجولة الـ12 التي تنطلق يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل.

يونايتد يواجه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ19 والتي تنطلق يوم 16 يناير المقبل.

يعود يونايتد مجددا في جدول النصف الثاني لمواجهة الكبار سريعا، بداية بأرسنال في الجولة الـ21 والتي تنطلق يوم 30 يناير المقبل.

ويواجه يونايتد نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري والتي تنطلق يوم 27 من شهر فبراير.

ويقام ديربي مدينة مانشستر مرة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ27 والتي تقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

آخر مواجهتين للشياطين الحمر مع الكبار ستكون بينهم وتوتنام في الجولة الـ31 والتي تقام يوم 10 من شهر أبريل المقبل، والجولة الـ34 حينما يواجه ليفربول والتي تقام يوم 1 مايو المقبل.

مانشستر سيتي

الأزرق السماوي سينتظر للجولة الخامسة حتى يخوض أولى مواجهاته ضد الستة الكبار، إذ يواجه أرسنال ضمن منافسات الجولة التي تنطلق يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه سيتي نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة والتي تنطلق يوم 7 نوفمبر ثم توتنام ضمن منافسات الجولة التاسعة التي تنطلق يوم 21 من نفس الشهر.

ويقام ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام يوم 12 من شهر ديسمبر المقبل، ثم تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري والتي تقام يوم 2 يناير المقبل.

ويعود سيتي لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز في النصف الثاني من الموسم والتي تنطلق يوم 6 فبراير المقبل، وفي الجولة الـ24 يواجه توتنام في الجولة التي تنطلق يوم 13 من نفس الشهر.

وفي الجولة الـ25 والتي تنطلق يوم 20 فبراير المقبل، يواجه سيتي نظيره أرسنال، ثم يواجه سيتي مانشستر يونايتد في ديربي المدينة ضمن منافسات الجولة الـ27 والتي تنطلق يوم 6 من شهر مارس المقبل.

وأخيرا وليس بآخر، يواجه سيتي نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري والتي تنطلق يوم 8 مايو المقبل.

أرسنال

لن ينتظر المدفعجية طويلا حتى يواجهون الخمسة الكبار، إذ يواجه ليفربول في الجولة الثالثة والتي تنطلق يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، ثم مانشستر سيتي في الجولة الخامسة التي تنطلق يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، ومانشستر يونايتد في الجولة السابعة التي تنطلق يوم 31 من نفس الشهر.

ديربي شمال لندن يقام ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري والتي تنطلق يوم 5 من شهر ديسمبر، ثم تشيلسي في الجولة الـ15 من الدوري والتي تنطلق يوم 26 من شهر ديسمبر.

يعود أرسنال لمواجهة الخمسة الكبار في النصف الثاني من الموسم، بداية من مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري والتي تقام يوم 30 من شهر يناير، ثم مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ25 والتي تقام يوم 20 من شهر فبراير.

ويواجه أرسنال نظيره توتنام مرة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ28 والتي تبدأ يوم 13 من شهر مارس المقبل، فيما يواجه المدفعجية ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري والتي تقام يوم 3 أبريل، ثم تشيلسي في الجولة الـ36 والتي تقام يوم 12 من شهر مايو المقبل.

تشيلسي

تشيلسي يواجه ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق يوم 19 من الشهر المقبل، ثم مانشستر يونايتد في الجولة السادسة والتي تنطلق يوم 24 من شهر أكتوبر.

ويواجه الزرق توتنام في ديربي لندني ضمن منافسات الجولة الـ10 والتي تنطلق يوم 28 من شهر نوفمبر، ثم ديربي لندن ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري والتي تنطلق يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل.

ويستضيف تشيلسي نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري والتي تقام يوم 2 من شهر يناير المقبل.

ويعود في الدور الثاني لمواجهة الكبار، بداية بتوتنام ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة والتي تقام يوم 3 من شهر فبراير المقبل، ثم مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري والتي تقام يوم 27 من نفس الشهر.

ويواجه توتنام نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة والتي تقام يوم 20 من شهر مارس، ثم يخوض مواجهتين قويتين على التوالي ضد الكبار، الأولى ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ35 والتي تنطلق يوم 8 مايو ثم أرسنال في الجولة الـ36 والتي تقام يوم 12 من نفس الشهر.

توتنام

ديوك لندن يخوضون أولى مواجهاتهم ضد الكبار ضمن منافسات الجولة الرابعة حينما يحلون ضيوفا على مانشستر يونايتد والتي تنطلق يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل، ثم مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري والتي تنطلق يوم 21 من شهر نوفمبر، يليها مواجهة تشيلسي في الجولة الـ10 والتي تنطلق يوم 28 من نفس الشهر.

مواجهات توتنام النارية تستمر بالمباراة الثالثة على التوالي ضد فريق كبير إذ يواجه أرسنال في الجولة الـ11 من الدوري والتي تنطلق يوم 5 من شهر ديسمبر، وأخيرا ليفربول في الجولة الـ13 من الدوري والتي تنطلق يوم 16 من شهر ديسمبر.

مواجهات الدور الثاني ضد الخمسة الكبار، تشهد مواجهة ليفربول ضد ضيفه توتنام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري والتي تقام يوم 27 من شهر يناير المقبل، ثم تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ22 والتي تنطلق يوم 3 من شهر فبراير، ومانشستر سيتي في الجولة الـ22 والتي تنطلق يوم 13 من شهر فبراير.

ويواجه توتنام نظيره أرسنال في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري والتي تنطلق يوم 13 من شهر مارس، ثم مانشستر يونايتد في الجولة الـ29 من الدوري والتي تقام يوم 10 من شهر أبريل.

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