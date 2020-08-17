سيتي يقرر بناء تمثال لـ دافيد سيلفا

يعتزم نادي مانشستر سيتي بناء تمثال للاعبه الإسباني دافيد سيلفا، الذي أنهى رحلة امتدت لـ10 سنوات مع النادي.

وأوضح خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي لموقع فريقه أن النادي سيقوم ببناء تمثال لـ دافيد سيلفا خارج ملعب الاتحاد.

كما ينوي النادي السماوي وضع صورة كبيرة من الفسيفساء لسيلفا حول ملعب التدريب تقديرا لمجهوداته مع النادي.

لعب سيلفا في سيتي منذ 10 سنوات وارتدى بطل مونديال 2010 أقمصة فالنسيا وإيبار وسيلتا فيجو.

وشارك سيلفا في 435 مباراة مع سيتي وسجل 77 هدفا وأرسل 140 تمريرة حاسمة وتوج بـ13 لقبا مع النادي الإنجليزي.

ولعب النجم الإسباني مباراته الأخيرة مع الفريق السماوي حين خسر من ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

اللاعب الإسباني البالغ عمره 34 عاما كان بصدد توقيع عقد مع لاتسيو يمتد لموسمين يحصل بموجبه على 4 ملايين يورو في الموسم.

لكن لاعب مانشستر سيتي ربما ينتقل إلى الدوري القطري، نحو السد أو الدحيل.

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