منافس بيراميدز – هورويا لـ في الجول: سُرقت جوازات سفر اللاعبين قبل إنهاء إجراءات السفر إلى المغرب

يعاني هورويا كوناكري الغيني، منافس بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية، من أزمة كبيرة.

وكشف إمباي لاسيسي مدير الكرة في النادي الغيني عن الأزمة حيث قال لـ FilGoal.com: "فقدنا أمس الأحد جوازات سفر الفريق بالكامل والجهاز الفني والصحفيين بعد أن سٌرقت من داخل سيارة السكرتير العام بالنادي محمدو دياميسي أثناء قيامه بتجهيز وإنهاء اجراءات السفر إلى المغرب".

وتابع "قررنا إنهاء الإجراءات مبكرا لنكون في حالة استعداد للسفر إلى المغرب في أي وقت خاصة مع صعوبة السفر وإيجاد حجز للطيران في الوقت الحالي في ظل أزمة كورونا لكن صدمنا بما حدث".

وأكمل "ويقوم رئيس النادي في الوقت الحالي بتكثيف اتصالاته مع الجهات المعنية للتوصل لحل للأزمة، كما قررنا وضع مكافأة مالية كبيرة لمن يجد الجوازات".

وأتم لاسيسي "نتدرب بشكل يومي والفريق جاهز لمباراة بيراميدز رغم إلغاء الدوري ورحيل بعض اللاعبين مثل البوركيني أريستيد بانسيه الذي قرر الإعتزال لكن الأمور جيدة ومتفائلين بشأن التأهل للمباراة النهائية".

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

يواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

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