آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟

كسر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، أبواب الصمت ليوجه 12 رسالة نارية عن كافة الملفات الخاصة بالكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق لـ الأهلي، تحدث عن رفضه التعاقد مع رمضان صبحي مرتين، وعن سبب دعم نادي الزمالك ولماذا يشعر بالضيق من حسام عاشور.

رسائل تركي آل الشيخ جاءت عن طريق قناة أون تايم سبورتس 2، ويستعرضها FilGoal.com نصا كما جاءت.

وجاءت رسائل تركي آل الشيخ، على لسانه، على النحو التالي:

** إذا كنت مستمرا في عملي مع إدارة النادي الأهلي، لكان افتتاح الاستاد الخاص بالنادي بداية عام 2021.

** عندما كنت مالكا لنادي بيراميدز كنت قريبا من ضم رمضان صبحي قبل انضمامه معارا لـ الأهلي، ولكن وقتها رفضت بسبب جماهير الأهلي. لم أكن أرغب في الدخول في صدام مع جماهير الأهلي وصرفت النظر تماما، وكذلك رفضت بسبب المقابل المادي الذي رأيت أنها مبالغ فيه، ورأيت أنه من الأفضل التعاقد مع لاعب أجنبي.

** انتهت علاقتي تماما بنادي بيراميدز من أواخر شهر مايو 2019، وتمت المبايعة الكاملة للمستثمر الإماراتي وقمت ببيع كامل حصتي، والدليل أنني استثمرت جزء من المبلغ الذي حصلت عليه من بيراميدز، في عملي في ألميريا.

** رمضان صبحي عُرض علينا في نادي ألميريا الإسباني عن طريق وسطاء تحدثوا مع محمد العاصي، ورفضت الأمر تماما لعدة أسباب وهي; ألميريا يخضع لنظام اللعب المالي النظيف. كان تركيزنا على لعب الدورة التأهيلية (بلاي أوفس)، يوجد ميزانية محددة. رمضان لاعب أجنبي. إلى جانب أنني لن أدخل في صفقة تضايق جمهور النادي الأهلي، لأنني أهلاوي.

** رمضان صبحي أتفق مع بيراميدز منذ وقت طويل، وتلك معلومة وليست توقعات. رمضان أتم اتفاقه منذ آخر شهر يوليو وأعتقد أنه كان واضحا لأن اللاعب لا يتدرب ولا شريف إكرامي يتدرب والأمر كان واضحا ولا يحتاج لـ"شماعة" تركي آل الشيخ". رمضان كان عنده اتفاقات والتزامات مع شركة مُعلنة وقام بتأجيل الموضوع حتى ينتهي من الإعلان مع الشركة.

** أمر رمضان صبحي كان واضحا ولا يحتاج الزج باسم تركي آل الشيخ. كنت بعيدا تماما عن هذا الأمر، وإذا كنت من فعل ذلك لخرجت وقلت إنني فعلت ذلك بكل فخر، ولكنني كنت بعيدا تماما عن هذا الأمر.

** إذا عُرض علي نفس المبلغ الذي عُرض على رمضان صبحي، قد ألعب كرة قدم.

** نعم ما زلت أهلاوي، أمس واليوم وغدا.

** صفقة بديلة لرمضان من دافعي كمشجع؟ صفحة الكرة المصرية أغلقتها منذ 3 أشهر لأنها سببت لي الكثير من المشاكل، لكن جمهور الأهلي إذا رغب، فتركي آل الشيخ مستعد لتلبية ما يريده الجمهور، ولكن ولكي أرفع الحرج عن مجلس إدارة الأهلي، المجلس لن يوافق وهذا حقه حتى لا يدخل في "دوامة" المشاكل مرة أخرى لأن "الكيمياء بتاعتنا مركبتش على بعض".

** مشكلة حسام عاشور؟ كان بسبب استعجال من اللاعب، وكان هناك عدم مراعاة للوضع من الجانب الآخر.

** أشعر بالضيق من حسام عاشور ولكن هذا لا يعني أنني لست ملتزما بكلمتي معه. حزين لأني وصل لي مكالمة بينه وبين أحد الأشخاص يتحدث عن الأموال. في النهاية ملتزم بكلمتي مع عاشور وحصل على دفعة من المال وسيحصل على مبلغ ترضية يليق به.

** سبب دعم الزمالك؟ لجزئين. الجزء الأول تعويض في صفقة عبد الله السعيد والأزمة التي حدثت بين الأهلي والزمالك، وكان لابد من حصول الزمالك على تعويض لأن الأخير كان قد اتفق بالفعل وأنهى كل شيء مع اللاعب وبشرط جزائي في العقد أيضا، ولذلك قمت بالتسوية مع مرتضى منصور. والجزء الثاني كان بعد تملكي نادي الأسيوطي سابقا وكان على شكل انتقال لاعبين وصفقات مهمة. إذا عدنا بالذاكرة قولت سابقا (اللعب يلعب معانا يستحمل وفي 4 لاعبين من العيار الثقيل) الآن الـ 4 لاعبين يتواجدون في نادي بيراميدز.