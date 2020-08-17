وكيله: قاسم باشا يريد باهر.. ولا يمكن أن يكون النادي التركي "كوبري" لـ الأهلي

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - مصر

كشف تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدي قائد الإسماعيلي عن رغبة نادي قاسم باشا التركي في ضمه.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال تامر النحاس عبر قناة النهار: "نادي قاسم باشا التركي يريد ضم باهر المحمدي والأمر يتوقف على موافقة الإسماعيلي على بيع اللاعب".

وأضاف "النادي التركي كان يريد إرسال عرض مالي إلى الإسماعيلي لكني أخبرتهم بضرورة معرفة موقف الإسماعيلي أولا من بيع قائده".

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وأكمل "النادي التركي سأل تريزيجيه عن باهر المحمدي وأخبرهم أنه لاعب مميز وعليهم التعاقد معه".

وبسؤاله هل يكون قاسم باشا كوبري لانتقال باهر إلى الأهلي رد النحاس: "الانتقال سيكون على سبيل الإعارة بنية البيع إذا كيف سينضم للأهلي".

وشرح "اللاعب ينتقل أولا إلى النادي على سبيل الإعارة بمبلغ مالي قليل وإذا أثبت قدراته يتم شرائه بمبلغ أكبر".

وأتم تصريحاته "الأمور كلها متوقفة على موافقة الإسماعيلي على بيع اللاعب أم لا، وإذا وافق الدراويش سيرسل النادي التركي عرضه لضم باهر لأن الموسم هناك على وشك البداية".

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