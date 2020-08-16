تامر النحاس: مروان محسن مدد تعاقده مع الأهلي
الأحد، 16 أغسطس 2020 - 23:49
كتب : FilGoal
كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن لاعب الأهلي عن تمديد المهاجم تعاقده مع القلعة الحمراء.
مروان محسن
النادي : الأهلي
وقال تامر النحاس عبر قناة النهار: "مروان محسن مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين".
وأضاف "وبذلك يتبقى لمروان محسن في تعاقده مع الأهلي 3 مواسم مقبلة".
وأتم تصريحاته "كذلك تم التوقيع الرسمي على تجديد التعاقد بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الطرفين".
وانضم مروان محسن لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي.
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