قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم والشيخ وغياب ربيعة أمام أسوان

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 19:58

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم ينقذ فرصة خطيرة لصن داونز

عاد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للظهور من جديد في قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة أسوان.

الأهلي يستعد لمواجهة أسوان في التاسعة مساءً يوم الإثنين في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

ياسر إبراهيم تعرض لإصابة خلال مشاركته في لقاء الأهلي الودي أمام الجونة قبل استئناف مسابقة الدوري، قبل أن يعود ويظهر في قائمة الفريق من جديد.

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وشهدت القائمة عودة المصاب أحمد الشيخ، بينما غاب رامي ربيعة عن القائمة.

وظهر الشاب عربي بدر لاعب وسط الأهلي، في قائمة فريقه مع استمرار ظهور أليو بادجي ومروان محسن وجيرالدو.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - عربي بدر - جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي - أليو بادجي.

في الدوري الأهلي أسوان
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