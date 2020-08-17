عبد الحليم علي: لكل حدث حديث ولكن أتمنى لابني التوفيق مع الزمالك عن الأموال

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 10:58

كتب : FilGoal

عبد الحليم علي

يتمنى عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق التوفيق لنجله علي والتصعيد والتوفيق للفريق الأول على حساب العروض بأموال ضخمة.

ويشهد سوق الانتقالات المصرية أرقاما مرتفعة غير معتادة خلال الفترة الأخيرة.

وعن إمكانية حدوث ذلك لنجله أجاب عبد الحليم علي: "لكل حدث حديث، لكن بالنسبة لي أتمنى لعلي ابني التوفيق مع الفريق الأول في الزمالك".

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وشدد عبد الحليم علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "حتى لو عرض عليه أرقام أكبر خارج النادي".

وأضاف "وصلت لي عروض خليجية بمبالغ كبيرة ورفضتها ولم أندم على ذلك في وقتها أو الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "الجماهير تساوي فلوس الدنيا بالكامل".

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