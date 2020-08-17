مواعيد مباريات الإثنين 17 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. 3 مباريات بالدوري المصري وإنتر
الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 10:38
كتب : FilGoal
يوم كروي جديد تقام به ثلاث مباريات بالدوري المصري ضمن مباريات الجولة رقم 20 من المسابقة.
ويستضيف الأهلي فريق أسوان في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد التعادل مع الإنتاج الحربي الجولة السابقة.
الدوري المصري:
تفتتح مباريات اليوم الإثنين بمواجهة بين إنبي وسموحة على ملعب بتروسبورت الساعة 4 عصرا على قناة أون تايم سبورتس 2.
ويستضيف فريق المقاولون العرب، الإنتاج الحربي الساعة 6:30 مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
وتختتم مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الأهلي وأسوان في الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس.
الدوري الأوروبي
يسعى إنتر التأهل لنهائي المسابقة عند مواجهة شاختار دونتسك وتجنب مفاجآت البطولة.
وتقام المباراة الساعة 9 مساء على قناة بي إن سبورتس 1.
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